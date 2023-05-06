Lahmacun paralarını cebe indirdi

Demirhan'da bir kafeteryada çalışan Haluk Aykol, lahmacun, çay ve kahve satışından aldığı toplam 745 TL parayı cebine attı

Demirhan’da bir market içindeki kafeteryada çalışan 47 yaşındaki Haluk Aykol’un, sattığı ürünlere karşılık temin ettiği toplam 745 TL’yi işletmenin kasasına koymayıp çaldığı tespit edildi.

Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan zanlı Haluk Aykol tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak,

4 Mayıs 2023 tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Fima Market isimli iş yeri içerisindeki Başka Bir Dünya isimli Kafeterya'da çalışan Demirhan'da sakin zanlının çalıştığı kafeteryada satışa sunulan toplam değeri 660 TL olan 22 adet lahmacun ile 55 TL değerindeki 1 adet Mocha Kahveyi, 10 TL değerindeki 1 adet çayın ve 20 TL değerinde ki 2 adet suyun parasını çalışmakta olduğu Kafenin kasasına koymayıp toplam 745 TL parayı sirkat ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

