“Kimyasal maddeyi bıraktım, hintkeneviri içiyorum”

Geçmişte birçok kez uyuşturucudan yakalanan ve bu kez başka bir suçtan sorgulanmak üzere polise götürülürken çantasında uyuşturucu bulunan öğütücü bulunan Tuğba Tiken, eskiden uyuşturucu sattığını söyledi ve “Artık o işi yapmıyorum, kimyasal madde kullanıyordum onu da bıraktım. Şimdi sadece hintkeneviri içiyorum” dedi

Başka bir suçtan sorgulanmak üzere polise götürülen ve yapılan aramada çantasında içerisinde uyuşturucu bulunan öğütücü ele geçirilen Tuğba Tiken dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube’de rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçlarından tutuklu bulunan Tuğba Tiken’in eşyalarının bulunduğu çantada yapılan aramada içerisinde yaklaşık 219 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan bir adet metal öğütücü bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer suçlardan sabıkası bulunduğunu, ayrıca Gazimağusa’da sirkat, Lefkoşa’da rahatsızlık verme suçlarından hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise eskiden uyuşturucu sattığını söyledi ve “Artık o işi yapmıyorum, kimyasal madde kullanıyordum onu da bıraktım. Şimdi sadece hintkeneviri içiyorum. Çok pişmanım bir daha suç işlemeyeceğim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğuna değinerek, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

