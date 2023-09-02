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İzinsiz ikametten 6 kişi tutuklandı

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İzinsiz ikametten 6 kişi tutuklandı
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Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı.  
Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

 
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