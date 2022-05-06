Hiç uslanmıyor

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Lefkoşa’da marketlerden birçok kez hırsızlık yaparken yakalanan ve mahkemede teminatla serbest bırakılan Hüseyin Özvurulmuş yine marketten hırsızlık yaparken tespit edildi

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Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve sürekli teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılan zanlı Hüseyin Özvurulmuş yine marketten hırsızlık yaparken tespit edildi. Zanlı tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.04.2022 tarihinde saat 14.45 Yenikent' de faaliyet gösteren işlemeciliğini Lefkoşa' da raddelerinde sakin İrfan Göcen’in yaptığı İr-Mar içerisinde satışta bulunan 29 adet 3 bin 283,05 TL değerindeki Lefkoşa’da çeşitli markalardaki ürünlerin Hüseyin Özvurulmuş tarafından süpermarkette kasada herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat edildiğini anlattı. Polis, 04.05.2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde yenikent' de faaliyet gösteren İr-Mar Süpermarket içerisinde satışta bulunan henüz değeri ve sayısı tespit edilemeyen market ürünlerini yine zanlı tarafından market arabasına koyulup kasada herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarılıp sirkat ettiği sırada fark edildiğini görmesi üzerine tekrardan market içerisine girip ürünleri raflara yerleştirdiği sırada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının Hamitköy’deki ikametgâhına arama emri temin edilmiş ve ikametgâhında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen market ürünlerinin bir kısmının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak zanlı herhangi bir gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığından ilk nazarda zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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