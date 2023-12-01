“Hayatımızı idame ettirmek için uyuşturucu satıyoruz”

Lefkoşa’da uyuşturucularla yakalanan Afrika uyruklu zanlılar, hayatlarını idame ettirmek için uyuşturucu sattıklarını itiraf etti

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonunda tutuklanan Chidera Kingsley Onyedımma, Chisom Mark Unachukwu, Ifeanyi Stephen Omeh dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde Chidera Kingsley Onyedımma’nın tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha sonra Chidera Kingsley Onyedımma’nın Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, 3 zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 18 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, 3 zanlının yasa dışı yollardan güneye kaçan ve polis tarafından aranan şahsın kirasında olan evde kalıp, uyuşturucu sattıklarını, kendilerine ait bir ikametgahları olmadığını söyledi. Polis, zanlıların ifadelerinde güneydeki şahsın kendilerine uyuşturucu gönderdiğini, hayatlarını idame ettirmek için uyuşturucu sattıklarını anlattıklarını belirtti.

Polis, zanlılardan Chidera Kingsley Onyedımma, Chisom Mark Unachukwu’nun öğrenci olduğunu, Ifeanyi Stephen Omeh’in ise 11 Kasım 2022 tarihinden beri izinsiz olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç zanlıların 2 buçuk ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

