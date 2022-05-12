Güney’den Kuzey’e üç bin kilo kaçak patates

Kırklar’da polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Mustafa Özkolacı’nın kullanımındaki araçta Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirilen üç bin kilo patates ele geçirildi



Kırklar’da önceki akşam 55 yaşındaki Mustafa Özkolacı’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık üç bin kilo patates tespit edildi.

Özkolacı tutuklandı. Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özkolacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Özkolacı zanlının önceki gün saat 20.00 raddelerinde Kırklar’da bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı Mustafa Özkolacı’nın kullanımındaki Ford transit marka araç içerisinde Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin kilo patatesin tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin yapılması gerektiğini ayrıca bir kişinin arandığını anlattı. Polis, zanlının bu aşamada 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



