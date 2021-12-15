banner583
banner753
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
16 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
47 0
 
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
38 0
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
55 0
38 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
120 0
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
26 0
banner661
banner726

Güney’den kaçak gelen beş Suriyeli yakalandı

banner476

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan beş Suriyeli yakalandı ve cezaevine gönderildi

banner714
Güney’den kaçak gelen beş Suriyeli yakalandı
banner721
 
 
Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan zanlılar Bedreddin Bin Hassan, İzo Amer Alshimerli, Mohammad Derviş, Ahmad Freic ve Walid Tamer tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olguları aktardı. Polis, zanlıların I.Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal etme suçlarına methaldar olduklarını belirtti.
Polis, 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde zanlı 1 Bedreddin Bin Hassan, Zanlı 2 İzo Amer Alshimerli, Zanlı 3 Mohammad Derviş, Zanlı 4 Ahmad Freıc ve Zanlı 5 Walid Tamer’in Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan ve 1. Derecede Askeri Yasak Bölge olan askeri nöbet kulübelerinin olduğu bölgeye gizlice girerek I.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiklerini anlattı.
Polis, zanlıların aynı gün Polis ekipleri tarafından tespit edilip derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.
Polis, zanlıların ilk beyanlarında mülteci olarak KKTC'ye geldiklerini beyan ettiklerini ancak yapılan tahkikat neticesinde Mülteci olarak gelmeyip Güney Kıbrıs'tan askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiklerinin tespit edildiğini anlattı.
Polis, zanlı 1, Zanlı 3 ve Zanlı 5’in gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların tümünün Suriye vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal bağları veya yasal girişleri bulunmadığından 2 ayı geçmeyen süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.