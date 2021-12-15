Güney’den kaçak gelen beş Suriyeli yakalandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan beş Suriyeli yakalandı ve cezaevine gönderildi





Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan zanlılar Bedreddin Bin Hassan, İzo Amer Alshimerli, Mohammad Derviş, Ahmad Freic ve Walid Tamer tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olguları aktardı. Polis, zanlıların I.Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal etme suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde zanlı 1 Bedreddin Bin Hassan, Zanlı 2 İzo Amer Alshimerli, Zanlı 3 Mohammad Derviş, Zanlı 4 Ahmad Freıc ve Zanlı 5 Walid Tamer’in Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan ve 1. Derecede Askeri Yasak Bölge olan askeri nöbet kulübelerinin olduğu bölgeye gizlice girerek I.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiklerini anlattı.

Polis, zanlıların aynı gün Polis ekipleri tarafından tespit edilip derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ilk beyanlarında mülteci olarak KKTC'ye geldiklerini beyan ettiklerini ancak yapılan tahkikat neticesinde Mülteci olarak gelmeyip Güney Kıbrıs'tan askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiklerinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlı 1, Zanlı 3 ve Zanlı 5’in gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların tümünün Suriye vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal bağları veya yasal girişleri bulunmadığından 2 ayı geçmeyen süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

