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Girne’de araç dere yatağına düşerek takla attı

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Girne’de araç dere yatağına düşerek takla attı
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Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Deniz Sokak üzerinde saat 01.30’da yaşanan kazada,  Furkan Yaşar (E-25) yönetimindeki GB 244 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bordür taşlarına çarptı ve 5.50 metre derinliğindeki dere yatağına düştükten sonra, takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Serhat Ceylan (E-30), Tarbiya İsmailova (E-34) ve Mehrona Goziyeva (K-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, acil serviste gözetim altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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