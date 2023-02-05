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Girne'de sahte güzellik uzmanı tutuklandı

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Girne’de Tabipler Birliği’ne kayıtlı olmayan bir kişi dolgu-botox işlemi yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

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Girne'de sahte güzellik uzmanı tutuklandı
 Girne’de dün saat 15.00 sıralarında bir daire içerisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu T.Y.'nin (E-42) Tabipler Birliği’ne kayıtlı hekim olmadığı halde dolgu, botox ve mezoterapi işlemi yaptığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
 
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