Gazimağusa’da Anıt Çemberi'ne Yunan bayrağı asmaya çalışan Rum tutuklandı

Gazimağusa’da Zafer Anıtı’nın da bulunduğu anıt çemberine Yunan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.

Görgü tanıklarına göre olay saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Aracıyla Gazimağusa’da seyreden ve erkek olduğu bildirilen bir Rum, çemberin önünde durarak arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.

Vatandaşların tepkisi üzerine bayrağı olay yerinde bırakarak aracıyla uzaklaşan Rum, vatandaşların polise ihbarının ardından yakalandı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde sorgulamaya alındı.