Gazimağusa'da Sahte Reçete soruşturmasında 3 tutuklu

Sahte reçete soruşturması kapsamında Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan bir eczacı, bir eczacı kalfası ve bir vatandaş hakkında 3’er gün, Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan bir eczacı hakkında ise 7 gün tutukluluk emri alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan eczacı O.F., eczacı kalfası B.D. ve delilleri karartma suçundan tutuklanan G.Ö. hakkında 3’er gün tutukluluk verildi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan eczacı İ.T. hakkında ise 7 gün tutukluluk emri alındı.
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