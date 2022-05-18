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Gazimağusa'da konteynerde 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Gazimağusa'da konteynerde 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gazimağusa’da narkotik ekiplerinin dün ve bu sabah yaptığı operasyonlarda, toplam 5 kilo 592 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 tabanca ve şarjörü, 20 canlı mermi, 2 öğütücü, 2 hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışından konteynırla gelen yedek parçalar içerisinde, polis ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen “Tampon Operasyonu” kapsamında yaklaşık 5 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.S.(E-54), H.Y.(E-25), H.K.(E-32) ve A.G.Y.(E-28) tutuklandı.

Öte yandan bu sabah saat 05.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tepe Operasyonu” sonucu 2  tabanca ve şarjörü, 20 canlı mermi, yaklaşık 92 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 öğütücü, bir hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil bulunarak, emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında M.M. (E-47) ve A.D. (E-27) tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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