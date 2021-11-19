Feci kaza: 1 ölü

Pamuklu - Çayırova Anayolu üzerinde öğleden sonra meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 15:40 sıralarında, Pamuklu - Çayırova Anayolu üzerinde, Bahri ŞEKER (E-57) yönetimindeki JA 310 plakalı kamyonet araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmasıyla meydana geldi..
Kaza sonucu araç sürücüsü Bahri ŞEKER olay yerinde yaşamını yitirdi.
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