Ercan -Akıncılar yolunda kaza: 3 yaralı

Akıncılar -Ercan anayolunda akşam saatlerinde yaşanan kazada yürekler ağıza geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 18.00 sıralarında, Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde, Yusuf ŞANLIER (E-48), yönetimindeki JP 996 plakalı araç ile Akıncılar istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Coşkun ALASLAN (E-29) yönetimindeki DV 904 plakalı araç ile çarpışmalarıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife ŞANLIER (K-43) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.