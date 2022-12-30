Ercan -Akıncılar yolunda kaza: 3 yaralı

Akıncılar -Ercan anayolunda akşam saatlerinde yaşanan kazada yürekler ağıza geldi.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 18.00 sıralarında, Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde, Yusuf ŞANLIER (E-48), yönetimindeki JP 996 plakalı araç ile Akıncılar istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Coşkun ALASLAN (E-29) yönetimindeki DV 904 plakalı araç ile çarpışmalarıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife ŞANLIER (K-43) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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