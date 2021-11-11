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Dün 7'si fırtına kaynaklı 11 yangın meydana geldi

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Dün 7'si fırtına kaynaklı 11 yangın meydana geldi
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Ülkede dün 7’si şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle olmak üzere  11 yangın meydana geldi.
PGM İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangınlar; yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve diğer sebeplerle gerçekleşti.
Yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Girne, 2’si İskele’de çıkarken, 1’er yangın da Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleşti.
İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile uyarılarda bulunarak, herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını görüldüğünde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması gerektiğini kaydetti.

Yaz aylarında “bolarıp” rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için de Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması istendi.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanmasının önemine değinilerek,  budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerektiğine işaret edildi.

Seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmaması gerektiği de hatırlatılarak, “Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.” denildi.

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