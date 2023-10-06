Dr. Ozankaya ve Eczacı Soner de tutuklandı

Sahte reçete vurgunuyla ilgili Mağusa'nın tanınmış doktorlarından Dahiliye Uzmanı Dr. Türker Ozankaya ve Pharmatown Eczanesi sahibi Eczacı Himmet Soner de tutuklandı Polis, zanlıların Himmet Soner’in eczanesinde, muayene edilmeyen ve ilaç teslim edilmeyen birçok hastaya reçete düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, karşılığında para temin ettiklerini bildirdi

'Sahte reçete vurgunu' soruşturası kapsamında, Mağusa'nın tanınmış doktorlarından Dahiliye Uzmanı Dr. Türker Ozankaya ve Pharmatown Eczanesi sahibi Eczacı Himmet Soner de tutuklandı.2 zanlıya dün çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde tahkikat maksatlı birer gün tutukluluk emri alındı.Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların, ocak ile ağustos ayları içerisinde, Himmet Soner’in eczanesinde, muayene edilmeyen ve ilaç teslim edilmeyen birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrakı olan reçeteleri düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, sahteledikleri belgeleri tedavüle sürerek, karşılığındaki ücreti almak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.Polis, zanlı Dr. Türker Ozankaya’nın ocak ile ağustos ayları içerisinde, KKTC geneline, yazdığı 16 bin 361 reçetenin 2 bin 735’ini zanlı Himmet Soner’in eczanesine yazdığını ve incelediği 642 reçetenin 61’inin usulsüz olduğunu tespit ettiğini açıkladı.Polis, söz konusu eczanede karton şeklindeki çöp kutusu içerisinde, 20’ye yakın kesilmiş ilaç kupürü, 200’e yakın eski ve fotoğraflı sosyal sigorta reçetesi defteri ve 1 adet Sosyal Sigortalar Dairesine düzenlenmiş, arkasında 4 adet kupürü kesilmiş ilaç, doktor imzası bulunan ama müşteri imzası bulunmayan bir reçeteyi bulup zapt ettiğini kaydetti.Doktor zanlının ofisinde henüz bir arama gerçekleştiremediğini anlatan Polis, birçok kişiden ifade temin edeceğini anlattı ve mahkemeden, zanlılar aleyhine henüz yeni başlattığı tahkikatını tamamlayabilmek için tutukluluk emri talep etti.Zanlıların avukatları polisin tutukluluk talebine itiraz etmedi.Talebi değerlendiren Yargıç, ilk nazarda suçla bağlantısı bulunduğuna inandığı zanlıların poliste 1’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.