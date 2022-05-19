Dikkat aranıyorlar: Hüseyin Ulu ve Caner Dora kayıp

Alayköy'ün sevilen ismi Hüseyin Ulu önceki akşamdan beri evine gitmemiştir.
Görenlerin, Alayköy polisine ulaşması önemle rica olunur.
Öte yandan Gönyeli’deki evinden önceki akşam ayrılan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Caner Dora aranıyor.
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