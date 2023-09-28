Damacana ve su şişelerini çaldı

Alayköy’de bir su dağıtım şirketinde çalışan Ali Can Uçak, şirket deposunda muhafaza edilen 37,915 TL değerinde 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldı

Alayköy’de faaliyet gösteren bir su dağıtım şirketinde çalışan 39 yaşındaki Ali Can Uçak’ın Temmuz ve Eylül 2023 ayları içerisinde, kendi çalıştığı şirkete ve başka bir şirkete ait olup, şirket deposunda muhafaza edilen 37,915 TL değerinde, muhtelif sayıdaki dolu 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Ali Can Uçak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında da 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

