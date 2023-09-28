banner913
banner932
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
5 0
''Sokağa çıkmaya hazırız''
''Sokağa çıkmaya hazırız''
19 0
 
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
13 0
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
25 0
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
22 0
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
12 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
359 0
banner964

Damacana ve su şişelerini çaldı

banner476

Alayköy’de bir su dağıtım şirketinde çalışan Ali Can Uçak, şirket deposunda muhafaza edilen 37,915 TL değerinde 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldı

banner974
Damacana ve su şişelerini çaldı
banner971
Alayköy’de faaliyet gösteren bir su dağıtım şirketinde çalışan 39 yaşındaki Ali Can Uçak’ın Temmuz ve Eylül 2023 ayları içerisinde, kendi çalıştığı şirkete ve başka bir şirkete ait olup, şirket deposunda muhafaza edilen 37,915 TL değerinde, muhtelif sayıdaki dolu 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Ali Can Uçak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında da 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi.
Polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.