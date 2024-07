Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle Bülent Ecevit heykeli önünde tören düzenlendi. Meclis Başkanı Töre “Daha ileriye koşacağız, KKTC’yi yaşayacağız, anavatanla, Türk milleti ile birlikte yola devam edeceğiz” dedi

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Göçmenköy girişinde bulunan Bülent Ecevit heykeli önünde tören düzenlendi.

Törende anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Meclis Başkanı Töre, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Meclis Başkanı Töre konuşmasında, harekât kararını alan dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in “Kıbrıs Fatihi, Karaoğlan” olarak anıldığını ifade ederek, Ecevit’in kararlı bir duruşla Mehmetçiklerin Kıbrıs’a gelmesini sağladığını vurguladı. Töre, Bülent Ecevit’in, dönemin Türkiye Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile birlikte tarihi bir karara imza attığının altını çizdi.

1963’te Türk uçaklarının Lefkoşa semalarında uçtuğunu, 1964’te Erenköy’de Türk jetlerinin bombardıman yaptığını, 1967’de Türk donanmasının Kıbrıs açıklarına kadar geldiğini anlatan Töre, şöyle konuştu:

“Onlar da bizim için çok önemliydi. Direnişimize can verdiler, nefes verdiler ama Mehmetçik Kıbrıs’a gelmeliydi. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, 1959-1960 Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla Kıbrıs’a geldi ama palikaryalar ve galamaralar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nı, mücahitleri, mukavemetçileri küçümsüyorlardı, Enosis’i ilan etmek istiyorlardı. 15 Temmuz’da darbe yaptılar, Kıbrıs’ın Helen Cumhuriyeti olduğunu ilan ettiler, Enosis’i gerçekleştirdiklerini zannettiler ama Kıbrıs’ta mücahitler, mukavemetçiler direniyordu. Ve gözlerimiz, Türkiye’ye Ankara’ya bakıyordu…”

İngiltere’ye teklif götürülmesine rağmen birlikte müdahaleyi kabul etmediğini dile getiren Töre, Türkiye, Garanti-İttifak Anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs’a müdahale etmese, Kıbrıs’ın on iki adalardan sonra on üçüncü ada, bir Girit olacağını kaydetti.

20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusunun hem denizden hem havadan Kıbrıs’a çıkarma yaptığını belirten Meclis Başkanı Töre, “Biz 1571’den 1878’e kadar bu topraklardaydık. 1878’de Osmanlı askerleri adadan çekilince Kıbrıs’ta Türkler olarak bizler buralarda kaldık. Hep bekledik… 96 yıl geçti aradan gelmeliydiler, gelip, geri dönmemeliydiler, geldiler artık geri dönmeyecekler” diye konuştu.

Aziz şehitlerin bu topraklara kan ve can verdiğini kaydeden Meclis Başkanı Töre, “Kanı kana kattık, canı cana kattık, direne direne bu toprakları kazandık ve üzerinde KKTC devletini kurduk” dedi.

Töre, Bülent Ecevit, Türk ordusu, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın Kıbrıs’a gelmesini sağlayan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, şehitler ve gazilere çok şeyler borçlu olunduğunu vurguladı.

Barış Harekatı’nın 50’nci yılı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında dün oy birliğiyle alınan karara değinen Töre, Kıbrıs’ta artık iki devlet olduğuna, çözüm bulunacaksa iki devlet olacağına ve KKTC’nin tanınması çağrısı yapıldığına dikkat çekti.

“Ne mutlu bize ki anavatan Türkiye her zaman yanımızdadır” diyen Meclis Başkanı Töre, “Bakın bugün Filistin’i 146 ülke tanıyor ama katliamlar, soykırım devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor, Türk ordusu burada kılımıza dokunamıyorlar. Çünkü Türkiye güçlüdür, Türk ordusu güçlüdür ve caydırıcıdır” diye konuştu.

20 Temmuz Barış Harekatı ve KKTC’nin ilan edilmesinin en büyük bayramlar olduğunu dile getiren Töre, Birleşik Kıbrıs talebinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Töre, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözüne atıfta bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yaptığına, ayrıca “KKTC bizim için Türk Devletlerinin asil, doğal üyesidir” açıklamasına işaret eden Töre, “Ne mutlu bize ki anavatan Türkiye her dönem bizim yanımızdadır” dedi.

Meclis Başkanı Töre, “Daha ileriye koşacağız, KKTC’yi yaşayacağız ve anavatanla, Türk milleti ile birlikte yola devam edeceğiz” diyerek, konuşmasını tamamladı.