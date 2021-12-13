Dağ yürüyüşü canına mal oldu

Beşparmak Dağlarının kuzey kısmında dağ yürüyüşüne çıkan iki yabancının yürüyüşleri bir tanesinin ölümüyle sonuçlandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Beşparmak Dağlarının kuzey kısmında (Beşparmakların alt kısmı),bugün saat 12:30 sıralarında, dağ yürüyüşüne çıkan James SWANSON ve arkadaşı Steven HARE ile yürüyüş yaptıkları sırada, Steven HARE, dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaya polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahale ettiği ve cesedin olay yerinden alınmaya çalışıldığı bildirildi.

Soruşturma devam etmekte.