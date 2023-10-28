Çocuk kaçırmaya 5 yıl hapis

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu ailesinden izinsiz evinden uzağa götüren Uğurcan Bük, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde komşusunun 8 yaşındaki oğlunu ailesinden izinsiz evinden uzağa götüren Uğurcan Bük, “Yasal vesayetten kaçırma” suçundan yargılanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında verilen kararda, babasının arabasına kasten zarar vermesi, kız arkadaşını ciddi şekilde darp etmesi ve mahkeme emrine riayetsizlik etmesi de dikkate alındı.

Yargıç, sanığın mahkûm olduğu “Yasal vesayetten kaçırma suçunun” 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğunu söyledi. Bu tür suçların toplumda infial yarattığını belirten Başkan, “İşlenen suç neticesinde çocuğun herhangi bir zarara uğramaması suçun vahametini ortadan kaldırmıyor” ifadesini kullandı. Sanığın avukatının beyanlarına da değinen Başkan Cemaller, sosyo-ekonomik ve kültür seviyesi düşük bir ailede dünyaya geldiğini ve yanlış model teşkil eden akran gruplarına özenip, genç yaşta suça itildiğini anlattığını açıkladı. Başkan, savunmanın sanığın cezaevindeyken annesini kaybetmenin telafisi olmayacak bir vicdan azabına neden olduğunu ve müvekkiline mülayim davranılmasını talep ettiğini söylediğini belirtti.

Başkan, sanığın başka suçlardan sabıkası olduğunu ancak ıslah olmadığına da değindi. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

