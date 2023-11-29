Cinayetin Sebebi Para mı ?

Girne’de önceki gün ölü olarak bulunan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’un cinayete kurban gittiği ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay sonrası 1’i kadın 2’si erkek Ukrayna vatandaşı üç kişi tutuklandı Tutuklanan zanlılardan birinin Kamyshanov’un yanında çalışan personeli olduğu öğrenilirken, döviz bürosu açma hazırlığında olan Mikhail Kamyshanov’un para için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yeri içerisinde önceki gün saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’un cinayete kurban gittiği ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.Kamyshanov’un boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, olay sonrası 1’i kadın 2’si erkek Ukrayna vatandaşı üç kişi tutuklandı.Olayla ilgili tutuklanan Mikhail Kamyshanov’un yanında çalışan Serhii Mykhaılıchenko, eşi Katerina Kotenko ve suç ortakları Andrei Volkovskii isimli Ukrayna uyruklu 3 kişi dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Zanlılar aleyhinde soruşturma maksatlı 3 günlük tutukluluk emri temin edildi.Zanlılardan 1 erkek şahsın Mikhail Kamyshanov’un yanında çalışan personeli olduğu ve 3 aydır da yanında çalıştığı mahkemede aktarıldı.Önceki akşam sabaha kadar devam eden soruşturma kapsamında zanlılar birer birer tutuklanırken, cinayete kurban giden Kamyshanov’un sırt çantasının kayıp olduğu da ifade edildi.Vahşice işlenen bir cinayete kurban olan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’un ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor.Olayın ardından tutuklanan 1’i kadın 2’si erkek 3 zanlıdan biri, öldürülen Kamyshanov’un yanında çalışan personeli olduğu ortaya çıkarken, döviz bürosu açma hazırlığında olan Mikhail Kamyshanov’un para için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.Önceki akşam üzeri, tadilat halindeki iş yerine girerken, kameralara yansıyan yanında bulunan sırt çantası olayın ardından kayıplara karışırken, Kamyshanov’un çantasında ve evinde yüklü miktarda nakit döviz bulunduğu ve bu paraların kayıp olduğu da gelen bilgiler arasında.Öte yandan olayla ilgili zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.Polis, şahsın Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde önceki akşam saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu söyledi. Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Serhii Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi.Polis, olay günü Serhii Mykhaılıchenko’nun dükkanda olduğunu, daha sonra Andrei Volkovskii’nin olay yerine gittiğini, kapıyı kapatıp, Mikhail Kamyshanov’u öldürdükten sonra pencereden atlayıp kaçtıklarını belirtti.Polis, ayrıca iş yerine ve çevredeki kamera görüntülerini incelediklerini, Mikhail Kamyshanov’un fotoğraf stüdyosuna bir çanta ile girerken görüldüğünü ancak yapılan aramalar sonucu söz konusu çantayı bulamadıklarını belirtti. Polis, olayla ilgili tutuklanan Katerina Kotenko ile eşi Serhii Mykhaılıchenko arasında mesajlaşmalar tespit ettiklerini de belirtti.Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.