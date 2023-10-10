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Çalıştığı işyerinin parasını çaldı

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Güneş Kırtasiye’de çalışan 32 yaşındaki İrfan Bektaş, kendisine teslim edilen 14 bin TL nakit parayı işletmeye teslim etmeyip zimmetine geçirdi

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Çalıştığı işyerinin parasını çaldı
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren Güneş Kırtasiye isimli iş yerinde çalışan 32 yaşındaki İrfan Bektaş’ın, 6-7 Ekim tarihleri arası Girne ve Gazimağusa Şubelerinden merkez şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen 14 bin TL nakit  parayı, işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği belirtildi.
Tutuklanan İrfan Bektaş dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Güneş Kırtasiye isimli iş yerinde çalışan zanlının 6-7 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne ve Gazimağusa Şubelerinden Merkez Şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen toplam 14 bin TL nakit parayı, işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.
Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paranın bulunamadığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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