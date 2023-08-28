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Bunca sahtekarlığı kimse fark etmedi

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Sahte pasaportla havalimanından çıkış yaparak İstanbul’a giden yabancı uyruklu kadın, İstanbul’da muhaceret polisinin sahte pasaportu fark etmesiyle KKTC'ye geri gönderildi. Zanlının 1189 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı, 2019 yılında ise Metehan Sınır Kapısı’ndan bir aracın içerisine gizlenerek Güney’e kaçak geçtiği tespit edildi

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Bunca sahtekarlığı kimse fark etmedi
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Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etme, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ye Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC topraklarından Çıkış Yapmak ve İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan zanlı Marie Mercelle Ntsama Deada mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, zanlının 26 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa Ledra Palace Sınır Kapısında Fransa'ya gitmek için Fransa oturma izni olan Kamerun uyruklu Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan Kamerun Pasaportunu kullanıp Başkasının Kimliğine büründükten sonra konu pasaportu Ledra Palace’da bulunan Muhaceret Memuruna verip KKTC'ye giriş yapmak suretiyle Sahte Davranışla Kayıt Temin etmiş akabinde aynı tarihte Havaalanında Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan 0958469 seri nolu aynı Kamerun Pasaportunu kullanıp yine Başkasının Kimliğine büründükten sonra konu pasaportu Muhaceret Memuruna verip İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gitmek suretiyle Sahte Davranışla Kayıt Temin ettiğini mahkemeye aktardı.
Polis zanlının aynı gün İstanbul'da tespit edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini belirtti.
Polis memuru, zanlı aleyhine yürütülen ileri soruşturmada kendi kimliği ile yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 12 Kasım 2019 tarihinde 15 gün vize ile giriş yaptığı ve 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1189 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.
Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini 2019 yılı içerisinde Lefkoşa Metehan Sınır Kapısından Avrupa'ya gitmek amacıyla kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü ve aracın içerisine gizlenerek 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip KKTC topraklarından Güney Kıbrıs’a çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.
Polis zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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