Bisikletlilere çarpan kişi tutuklandı

Lefkoşa-Girne Anayolunda bu sabah bisikletli iki kişiye çarpan sürücünün 28 yaşındaki İbrahim Olamilekan Awoyode olduğu tespit edildi. Awoyode tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Girne ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında kazaya methaldar aracın VM 220 plakalı araç olduğu, sürücüsünün ise İbrahim Olamilekan Awoyode olduğu tespit edildi. Awoyode tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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