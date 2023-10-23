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Birinin elmacık kemiği, diğerinin burnu kırıldı

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Gemikonağı’nda Tahsin Yamaner ile Burhan Yamaner adlı kişiler, iki kişiyi feci şekilde darp etti. Darp edilen kişilerin birinin elmacık kemiği, diğerinin de burnu kırıldı

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Birinin elmacık kemiği, diğerinin burnu kırıldı
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Gemikonağı’nda meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp olayıyla ilgili tutuklanan Burhan Yamaner ile Tahsin Yamaner dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, Tahsin Yamaner ile Burhan Yamaner’in vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklandıklarını söyledi.
Polis, 22 Ekim saat 22.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu Tahsin Yamaner’in K.Ö.’nün yüzüne yumruk atıp, elmacık kemiğini, Burhan Yamaner’in ise A.Ö.’nün yüzüne yumruk atıp burnunu kırdığını söyledi.
Polis, yaralıların aynı gün ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavilerinin sürdüğünü, darp raporu alındığını açıkladı.
Polis, zanlıların da aynı gün tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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