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Bir eczacı daha tutuklandı

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Bir eczacı daha tutuklandı
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Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında bulunan hap ve ilaçlarla ilgili bir eczacı tutuklandı.
 Polisten  verilen bilgiye göre, bugün Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış  bulunan ilaçlarla ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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