Bir eczacı daha tutuklandı

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında bulunan hap ve ilaçlarla ilgili bir eczacı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış bulunan ilaçlarla ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

