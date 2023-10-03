Bir eczacı daha tutuklandı

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında bulunan hap ve ilaçlarla ilgili bir eczacı tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış bulunan ilaçlarla ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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