Lefkoşa’da Nijeryalı Godson Chukwuemeka Obike’nin 368 gündür, TC vatandaşı Esat Koçaslan'ın ise tam 7 yıldır KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Mahkemede söz alan Koçaslan, “Bana fırsat verin, bir iki haftaya af çıkacak. Af çıkınca işlemlerimi yaptıracağım” ifadelerini kullandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı Godson Chukwuemeka Obike ile Bolomi Stevi Nguna ve TC vatandaşı Esat Koçaslan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru olguları aktardı.

Polis, 8 Kasım 2023 tarihinde, 15.30-20.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından Nijeryalı Godson Chukwuemeka Obike'nin yapılan muhaceret kontrolünde 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren 880 gün, Bolomi Stevi Nguna'nin yapılan muhaceret kontrolünde 5 Kasım 2022 tarihinden itibaren 368 gün ve TC vatandaşı Esat Koçaslan'ın yapılan muhaceret kontrolünde ise 24 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2 bin 510 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlılar Godson Chukwuemeka Obike ile, Bolomi Stevi Nguna'nin ülkede herhangi bir bağı olmadığını belirtti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan Esat Koçaslan ise ülkede lise eğitimi gören bir kızı olduğunu söyledi.

Koçaslan, kızının ülkede olduğunu ifade ederek, “Bana fırsat verin, bir-iki haftaya af çıkacak. Af çıkınca işlemlerimi yaptıracağım” dedi.

Diğer iki zanlının avukatı ise müvekkillerinin öğrenci kaydı olduğunu, ancak muhaceret işlemlerini yaptırmadıklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayan bir süre ile cezaevine gönderilmesine karar verirken, bu süre içerisinde isterlerse muhaceret işlemlerini yapabileceklerine dikkat çekti.

