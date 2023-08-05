Balıkesir'de bir işci evinde 2 kişi ölü bulundu

Balıkesir'de bir işçi evinde bir işçi ölü bulunurken baygın halde bulunan bir diğeri hastanede hayatını kaybetti.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Balıkesir’de ağıllar bölgesinde, işçi evinde kalmakta olan Muhammad Bashir (E-43) evde ölü bulundu. Aynı evdeki Muhammad Asım Khan (E-32) ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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