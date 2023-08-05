banner913
banner932
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
19 0
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
29 0
 
Derinya’da geçişler duracak
Derinya’da geçişler duracak
113 0
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
10 0
BTM 2’de goller final için
BTM 2’de goller final için
49 0
Limasol’da büyük yangın çıktı
Limasol’da büyük yangın çıktı
25 0
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
41 0
banner964

Balıkesir'de bir işci evinde 2 kişi ölü bulundu

banner476

banner825
Balıkesir'de bir işci evinde 2 kişi ölü bulundu
banner971
Balıkesir'de bir işçi evinde bir işçi ölü bulunurken baygın halde bulunan bir diğeri hastanede hayatını kaybetti. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, Balıkesir’de ağıllar bölgesinde, işçi evinde kalmakta olan Muhammad Bashir (E-43) evde ölü bulundu. Aynı evdeki Muhammad Asım Khan (E-32) ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.