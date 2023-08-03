Babutsa hırsızı yakalandı

Zümrütköy'de bir bahçeden 234 adet babutsa çalan zanlı polis tarafından suçüstü yakalandı

Zümrütköy’de önceki gün saat 07.00 sıralarında, 73 yaşındaki isminin baş harfleri E.H.Ç.’nin, bir şahsa ait arazi içerisine sahibinden izinsiz olarak girdikten sonra, söz konusu arazi içerisinde ekili bulunan babutsa ağaçları üzerinden toplam 234 adet babutsa meyvesini çaldığı tespit edildi.

E.H.Ç. tutuklandı.

‘Ürün Sirkatı ve Mülke Tecavüz’ suçları ile ilgili tutuklanan E.H.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün Adli Şube biriminde görevli polis Pervin İşkey yeminli şahadet verdi.

Polis, zanlının 01.08.2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Zümrütköy’de bulunan E.H.’ya ait arazi içerisinde izinsiz girip konu arazi içerisinde ekili toplam 234 babutsayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını belirten polis, zanlının tasarrufunda bulunan 1 adet kova, 234 adet babutsa ve 1 adet 2.75 metre uzunluğundaki babutsa toplama değneğinin emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 200 bin TL şahsi kefalet ödemesine ve yurtdışı çıkış yasağı verilmesine karar verdi.