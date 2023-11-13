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Ava Kapalı bölgede avlanan 5 kişi tutuklandı

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Ava Kapalı bölgede avlanan 5 kişi tutuklandı
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 Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucunda toplam 5 kişinin Topçuköy’de ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Avlandığı sırada yaralandı

Hüseyin Rıza (E-55), dün saat 16.00 sıralarında, Kaleburnu köyünde bulunan av bölgesi içerisinde avlandığı sırada, muhtemelen bölgede avlanan meçhul avcı/lar tarafından açılan ateş sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.
Rıza, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 5 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
 
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