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Araçta uyuşturucu operasyonu

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Güzelyurt'ta bir araçta gerçekleştirilen operasyonda iki kişinin üzerinde hap, uyuşturucu ve bunların satışından elde edildiğine inanılan 21 bin TL ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi tutukladı

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Araçta uyuşturucu operasyonu
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Güzelyurt'ta önceki gün saat 16.00 sıralarında polis tarafından yapılan operasyon kapsamında, 24 yaşındaki isminin baş harfleri A.A.Y.A.'nın kullanımındaki ve 34 yaşındaki isminin baş harfleri A.D.'nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında satışı yeşil reçeteye tabi 8 hap, yaklaşık 6 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
 Uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 21 bin TL ve 100 ABD Doları nakit paranın da emare olarak alındığı belirtilen açıklamada, bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 23 yaşındaki isminin baş harfleri A.A.M’nin tutuklandığı belirtildi.
 
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