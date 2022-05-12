Ara bölgede mülteci avı

Lefkoşa’da ara bölgede devriye gezen Rum polisi, 5 Afgan göçmen tespit etti. Araçlı kovalamaca sonrası tutuklanan 2 Afgan, Türkiye’den KKTC’ye geldiklerini, ardından Güney’e geçmeye çalıştıklarını söyled



Güney Kıbrıs’ta önceki gün kaçak yollarla giriş yapan göçmenlerin tespit edildiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Yeşil Hatta Göçmeler Yeni Koridorlar Buldu” başlıklı haberinde, kaçak mültecileri para karşılığında Güney Kıbrıs’a geçiren çeşitli çetelerin, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’ta geçiş için “yeni koridorlar” bulduğunu yazdı.

Gazete, devriye gezen polisin önceki sabaha karşı 5 Afgan göçmen tespit ettiğini ve daha sonra 2’sini yakalamayı başardığını belirtti.

İlk önce Eğlence bölgesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu kiralık bir araç tespit ede polisin aracı durdurmak istediğini ancak şoförün durmamasından dolayı polis ile araç arasında kovalamaca başladığı kaydedildi.

Gazete, aracın bir noktada durduğunu ve içerisinde bulunan kişilerin çeşitli yönlere kaçtığını ancak polisin 5 kişiden 2’sini yakalamayı başardığını yazdı.

Polisin tutukladığı 22 ve 24 yaşındaki iki Afganın “Türkiye üzerinden KKTC’ye, ardından ise Lefkoşa’daki Yeşil Hat noktasından Güney Kıbrıs’a geçtikleri” yönünde ifade verdiği belirtildi.

Afgan göçmenlerin ayrıca amaçlarının siyasi sığınma talep etmek olduğu kaydedildi.

Mahkemeye önceki gün çıkarılan 2 Afgan haklarında 8 gün tutukluluk kararı verildiğini yazan gazeteye göre, polisin araştırmaları, aracın kimin tarafından kiralandığı yönünde devam ettiğini yazdı.



