Anne ve kardeş serbest, baba tutuklu

Lefkoşa’da yaşadığı apartmanın oto parkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın ardından tutuklanan babası, annesi ve kardeşi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Anne ve kardeş serbest bırakılırken, baba Abdulkerim Avcı, çelişkili ifadeleri nedeniyle üç gün daha tutukluluk aldı. Polis, Muhammed Avcı’nın yatak odasında uyuşturucu bulunduğunu açıkladı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın babası Abdulkerim Avcı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, annesi Hülgan Avcı ve kardeşi Harun Suphi Avcı serbest bırakıldı.Şüpheli ölüm soruşturması kapsamında tutuklanan zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.Polis, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti.Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, Abdulkerim Avcı’nın soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada olayın meydana geldiği apartmanın giriş kısmında ve damda kan izleri tespit edildiğini belirtti.Polis, Muhammed Avcı’nın yatak odasında ise içerisinde uyuşturucu bulunan sarma sigara bulunduğunu söyledi.Polis, zanlının açık ifadesinde çelişkiler olduğunu, bu çelişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.Polis, olay yerinden alınan DNA örnekleri ile zanlıdan alınan örneklerin karşılaştırılacağını dile getirdi.Polis, 35 ifade aldıklarını, Muhammed Avcı’dan uyuşturucu analizi için kan örnekleri alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.Öte yandan Polis, Muhammed Bedi Avcı’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kaldığı üç katlı apartmanın damından 11 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Avcı’ya Lefkoşa Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından yapılan otopside elde edilen bulgular, şüpheleri daha da güçlendirdi. Otopside, Muhammed Bedi Avcı’nın sol elinde kesikler ve akciğerlerindeki ödem, şüphe oklarını aile yakınlarına çevirdi. HALKIN SESİ’nin polise yakın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, evde ve çatıdaki kan izlerinin yanı sıra patlayan cam soruşturmanın seyrini değiştirdi.Avcı’nın ölümüne dair detaylar ‘cinayet’ şüphesini güçlendirirken, aile yakınlarının olay günü itibarı ile birçok çelişkili ifade verdiği öğrenildi. Bazı görgü tanıkları ise genç çocuğun cansız bedeninin otoparkta bulunması ile ambulans ve polis aranması yerine aile yakınlarının arandığını öne sürdü. Polis, bölgede bulunan kamera görüntülerini incelemeye devam ederken birçok kişinin de ifadesine başvurdu.