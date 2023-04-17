Aksa’ya sabotaj girişiminde bulunan Kıb-Tek çalışanları mahkemeye çıkıyor

AKSA Elektrik Santrali’ne gizlice girerek ve vanayı kapatan ve suçüstü yakalanan KIB-TEK çalışanı Mehmet Nay ve Mustafa Kablan bugün yeniden mahkemeye çıkartılıyor

Kalecik’te AKSA Elektrik Santrali jeneratörüne giden vanayı kapatıp, devre dışı bırakmak amacıyla santrale izinsiz olarak giren ve suçüstü yakalanan KIB-TEK çalışanı Mehmet Nay ve Mustafa Kablan bugün yeniden mahkemeye çıkartılıyor.

“Elektrik hatlarına ve işlerine zarar verme”, Suç işlemek için gizli ittifak” ve “Mülke tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanan iki zanlı Cuma günü İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerine soruşturma amaçlı olarak 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu karar çerçevesinde zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkartılıyor.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Özduman, yaşananları şöyle anlattı:

“13.4.2023 tarihinde saat 23.00-24.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda teknisyen olarak çalışan Mehmet Nay ve Mustafa Kablan’ın aralarında gizlice anlaşıp ittifak kurarak, AKSA Elektrik Santrali jeneratörüne giden vanayı kapatıp devre dışı bırakmak amacı ile santralin doğuya bakan demir tellerini kaldırıp avlu içerisine izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikleri sırada güvenlik ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiler

Üç gün tutukluluk alarak olayı daha derinlemesine inceleyen polisin yarınki duruşmada zanlıların telefon kayıtları inceleme sonuçları ve işbirliğinde bulunduklarının olup olmadığıyla ilgili araştırmasındaki bulgularını bugün mahkemede aktarması bekleniyor.

