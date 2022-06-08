Adres belli oldu, şirket sahibi kaçtı

Gazimağusa’da 5 buçuk kilo hintkenevirinin ele geçirilmesinin ardından elde edilen bilgiler sayesinde Mersin’deki bir konteynerde bulunan 5.800 gram skunk türü uyuşturucunun KKTC’deki adresi belli oldu. Şirket sahibi yurt dışına kaçtı



İngiltere-Türkiye-KKTC arasında kurulan uyuşturucu ticareti ile ilgili kapsamlı soruşturma sürerken, 28 Mayıs’ta Mersin’den KKTC’ye gönderilecek konteynerde ele geçirilen 5 kilo 800 gram skunk türü uyuşturucunun adresi de belli oldu. Oto yedek parça şirketinin sahibinin KKTC’den kaçtığı iddia edilirken, polis suçla bağlantılı 3 kişinin peşine düştü. Uyuşturucu maddelerin bulunduğu yedek parça yüklü konteynırın “Küçük Efe Oto Yedek Parça” isimli işletmeye geldiği tespit edildi.

İngiltere-Türkiye ve KKTC’ye uzanan uluslararası uyuşturucu ağının ortaya çıkarılması, 18 Mayıs’ta Mağusa Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen operasyon sayesinde oldu. Polis operasyon sonucu elde ettiği bilgileri, Mersin Narkotik Şube ile paylaşarak, yüklü miktardaki uyuşturucu sevkiyatının KKTC’ye girmesini engelli.

Bilindiği gibi zanlılar, 17 Mayıs’ta Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesinde bir işyerine düzenlenen baskında tutuklanmıştı. Operasyonda, bir konteynerde oto elektrik yedek parçalar arasında 5 kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirilmişti. Mahkemede operasyonla ilgili bilgi veren Polis Çavuşu Hasan Selvili, 17 Mayıs 2022 tarihinde, gümrük dairesi memurları tarafından, büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, ikinci el oto elektrik eşyası satan bir işletmeye gelen konteynır içerisindeki bir karton kutuda, uyuşturucu olabilme ihtimali olan maddeler bulunduğu bilgisini aldıklarını ve konu adrese gittiklerini anlattı. Polis, yapılan kontrol sonucu, 12 ayrı naylon içerisinde, vakumlanmış şekilde 5 buçuk kilo ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve vakumlama makinesi tespit edildiğini anımsattı.

Türkiye’nin Mersin Limanı’nda 6 kiloya yakın “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddenin bir konteynır içerisinde, yedek parçalar arasında ele geçirildiğini anımsatan polis, konu uyuşturucu maddelerin ülkemize geleceği bilgisini aldıklarını ve durumu Mersin Narkotik Şube’ye bildirerek, maddelerin ele geçirilmesini sağladıklarını açıkladı.

