85 davası var

Lefkoşa’da başta cinsel saldırı olmak üzere sürekli suç işleyen ve açıkta 85 davasının olduğu ortaya çıkan 23 yaşındaki Ahmet Can Varan, cezaevine gönderildi

Lefkoşa sokaklarında sürekli suç işleyen ve 8 Mayıs’ta yine bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan 23 yaşındaki Ahmet Can Varan, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Ahmet Can Varol’un açıkta 85 davasının olduğu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığı belirtildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, zanlı Ahmet Can Varan’ın Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa-K/Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir isimli market içerisinde Lefkoşa’da zanlı 23 yaşındaki Ahmet Can Varan’ın markete alışveriş yapmak için giden Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki isminin baş harfleri B.Ş.’nin sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, Ahmet Can Varan’ın açıkta 85 davasının olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

