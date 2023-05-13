banner913
banner932
Yarın Anneler Günü…
Yarın Anneler Günü…
4 0
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
8 0
 
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
7 0
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
10 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
13 0
banner915

85 davası var

banner476

Lefkoşa’da başta cinsel saldırı olmak üzere sürekli suç işleyen ve açıkta 85 davasının olduğu ortaya çıkan 23 yaşındaki Ahmet Can Varan, cezaevine gönderildi

banner825
85 davası var
banner931
Lefkoşa sokaklarında sürekli suç işleyen ve 8 Mayıs’ta yine bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan 23 yaşındaki Ahmet Can Varan, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Zanlı Ahmet Can Varol’un açıkta 85 davasının olduğu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığı belirtildi.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, zanlı Ahmet Can Varan’ın Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa-K/Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir isimli market içerisinde Lefkoşa’da zanlı 23 yaşındaki Ahmet Can Varan’ın markete alışveriş yapmak için giden Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki isminin baş harfleri B.Ş.’nin sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.
Polis, Ahmet Can Varan’ın açıkta 85 davasının olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.