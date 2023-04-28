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5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var

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Lefkoşa Ortaköy’de bir kreşte rahatsızlanan 5.5 aylık bir bebeğin solunumu durdu. Yoğun bakıma kaldırılan bebek, hayata döndürüldü ama durumu kritik. Olayla ilgili bebeğe kreşte süt içiren kreş çalışanı bir kadın tutuklandı. Kadının ülkede dört yıldır kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
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Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Altın Elma isimli kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Afrika uyruklu kreş çalışanı, isminin baş harfleri B. N. E. olan kadın, mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkeme zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı. Polis, bebeğe kreşte zanlı B. N. E. tarafından süt içirilip, gazı çıkarıldıktan sonra solunum arrestinin gerçekleştiğini (solunum durması) ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.
Polis, yapılan soruşturmada zanlı B. N. E.’nin 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde kaçak olarak çalıştırıldığının ilk etapta tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti.
Polis bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyip, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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