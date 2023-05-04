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23 yaşındaki genç kurtarılamadı

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23 yaşındaki genç kurtarılamadı
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Lefkoşa'da evinde rahatsızlanan 23 yaşındaki Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir hayatını kaybetti. 112 ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  dün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir (E-23) evinde rahatsızlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulans ekibinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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