20 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Gönyeli’de önceki gün evinde geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitiren 20 yaşındaki Rachael Oluwapelumı Sodeke’ye otopsi yapıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Sodeke’nin otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için “kan ve doku” örnekleri alındı. Sodeke’nin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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