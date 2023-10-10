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120 reçete sahte

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Sahte reçete vurgununda tutuklanan Dr. Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk’la ilgili soruşturmada 120 reçetenin sahte olduğu belirlendi. İki zanlıya 3’er gün tutukluluk verilirken, Bindayı, sağlık sorunlarından dolayı hastanede kalacak

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120 reçete sahte
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Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan Dr. Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 5 Ekim’de tutuklandıklarını söyledi.
Polis, zanlıların 6 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Faruk’un evinin, Bindayı’nın kliniğinin arandığını söyledi.  Polis, Bindayı’nın kliniğinde 27 çeşitli küpürsüz ilaç, 11 adet sosyal sigorta reçetesi tespit edildiğini belirtti. 
Polis,  Bindayı’nın Ocak-Ağustos ayları arasında bin 247’si Faruk Eczanesine, diğerleri farklı eczanelere olmak üzere toplam 10 bin 861 adet reçete yazdığını ifade etti. Polis, Bindayı’nın ağustos ayından Faruk Eczanesi için yazdığı 72 reçeteden 35’şinin sahte çıktığını söyledi. Polis, 36 kişiden ifade aldıklarını, bir kişinin Bindayı’ya muayene olduğunu söylediğini, 8 kişinin muayene olmadığını ancak doktorunu tanıdığını, 27 kişinin ise doktoru hiç tanımadığını söylediğini aktardı.
Polis, Mustafa Faruk’un ise Oca- Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 3 bin 137 adet reçete gönderdiğini, bunlardan 86 adedi ile ilgili ifade alındığını, 85’inin sahte olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Mustafa Faruk’un eczanesine giden müşterilere boş A4 kağıdı imzalattığını, bunlara ilaç küpürü yapıştırdığını, bu yönde tanık ifadeleri olduğunu söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Bindayı’nın ürolojik sorunlar nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.
Polis, zanlılar hakkında 3 gün ek süre talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, Dr. Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk’un 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, sağlık sorunlarından dolayı Bindayı’nın tutukluluk süresi içerisinde hastanede kalmasına karar verdi.
 
 
 
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