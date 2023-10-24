11 milyon TL’lik vurgunla suçlanıyor

Telsim’de Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde, sanal bahis sitesinin toplu SMS’lerinden elde edilen 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktarmakla suçlanan ve bir süredir aranan Ergin Hergül, havalimanından çıkış yaparken tutuklandı

Telsim’in eski Müdür Yardımcısı Ergin Hergül, şirkete ait 11 Milyon 900 Bin TL'yi kendi hesabına yatırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasa ile şans oyunları yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Ergin Hergül mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis olguları aktardı.

Polis, 2022 yılı Şubat ayında KKTC geneline toplu SMS gönderen vidobet isimli sanal bahis sitesi ile ilgili yapılan soruşturmada SMS’lerden edilen gelirlerin 5 milyon 960 bin TL’lik kısmının zanlının hesabına yatırıldığının belirlendiğini söyledi. Polis, o dönem zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu paraların SMS işlemlerinin hızlandırılması için hesabına yatırıldığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan ileri soruşturmada 2018-2021 yılları arasında KKTC Teslim’de müdür yardımcısı olarak görev yapan zanlının iki adet sahte kullanıcı ismi ile SMS satışı yapıp, şirkete ait 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktardığını açıkladı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının 21 Ekim 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ancak kaldığı otelde tespit edilemediği için tutuklanmadığını, önceki gün Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağının arandığını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

