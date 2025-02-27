Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk hafta bu gece tek maç oynanacak.
Mağusa Arena’da ligin yeni takımı Cortado Adaspor ile Çetinkaya saat 19.00’da karşılaşacaklar. Ligin açılış maçında geçtiğimiz akşam Gönyeli KoopBank deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliğini 68-51 mağlup etmişti.
Öte yandan dün gece oynanan ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu maçında Gönyeli, Base Basketbol’u 59-8 mağlup etti. ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu’nda Base Basketbol – Yakın Doğu Üniversitesi ve U 18 Kadın Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği – Base Basketbol karşılaşacaklar.