Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları bölümü tarafından düzenlenen İlkokullar Voleybol Şampiyonası dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

İlkokullar Voleybol Sampiyonası Mağusa Arena Spor Salonunda dün oynanan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlandı.

KIZLARDA ERENKÖY İLKOKULU ŞAMPİYON

Kızlarda Polatpaşa İlkokul’unu 2-0 mağlup eden Erenköy İlkokulu şampiyonluğa ulaştı. Şht Hüseyin Akil İlkokulu 3. lük karşılaşmasında Şht Zeki Salih İlkokulunu 2-0 mağlup ederek şampiyonayı 3. tamamladı.

ERKEKLERDE POLATPAŞA İLKOKULU

Erkeklerde Finalinde Polatpaşa İlkokulu, Erenköy İlkokulunu 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan diğer okulumuz oldu. Erkeklerde 3. lük kupasını Şht. Salih Terzi İlkokulu elde etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.