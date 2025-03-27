Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi maça hakem Yasin Kol'u atayan Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) sert ifadelerle eleştirdi.

"Bu hafta sonu evimizde Galatasaray'la oynayacağız. Bu maçla ilgili olarak yabancı hakem talebinde bulunmuştuk. Bunun sebebi Galatasaray-Fenerbahçe maçında Vincic'in görevlendirilmesiydi. Ülkemizde yabancı hakemler derbileri yönetecekse hepsini yönetmeliydi. Eşitlik ve adalet ancak böyle sağlanabilirdi."

"O gün Türk hakemlere siz derbi yönetebilecek durumda değilsiniz denmiş oldu. Hatırlayacağınız gibi Eyüpspor maçı sonrasında da Türk futbolu için güzel bir kapı açılmadı demiştim. Bizler de o günden itibaren açıklamalarımızda bunları dile getirdik. Derbi maçlarda direkt olarak aynı hakemi görmek istediğimizi belirttik."

"Adalet çağrımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Yerli hakem atama kararıyla TFF ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese ilan etmiştir. Federasyon Başkanı bbaşta olmak üzere hiç kimse Türk hakemlerine güvenin baskısı yaratmasın. Güven için kimseden nasihat alacak bir camia değiliz."

"Hakemleri soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunu yönetmelerini bekleyemeyiz. TFF geçerliliğini kaybetmiştir. Bir önceki Başkan'dan en ufak bir farkı olmayan Başkan derhal istifa etmelidir. Adalete, eşitliğe hizmet eden, birazcık onur ve gururları varsa yönetim kurulundaki isimleri de istifaya davet ediyorum. Bu yapı içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır."

"Türk futbolunun hiçbir paydaşı derbiye yabancı hakem atanmasından sonra gereken karşılığı vermemiştir. MHK kendi hakemlerine siz derbi yönetmeye yeterli değilsiniz diyen TFF'ye karşı hiçbir karşılık verememiştir. Biz imtiyaz istemiyoruz."

"Galatasaray derbisine yabancı hakem istememizin diyetini, Zorbay Küçük denen zibidinin Gaziantep maçındaki skandal yönetimiyle ödedik. Biz bugüne kadar en çok canı yanan taraf olmamıza rağmen Türk hakemlerimize sahip çıktık. Madem bu dilden anlıyoruz, bundan sonra biz de böyle konuşacağız. Böyle bir futbol düzeninde bizim de vazifemiz camiamızın menfaatlarini bu kirli düzenden korumaktır."

"Yaşanacak herhangi bir hatanın, derbi maçtaki herhangi bir sorunun sebebi TFF'dir. Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem. İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu umrumuzda değildir. TFF artık yok hükmündedir. Maçın kaderini değiştirecek bir pozisyondan hatalı karar verilen bir taç atışına kadar takipteyiz. Oyuncuların her hareketinin de anbean takipçisi olacağız.

"Galatasaray camiasının da bu mantıksızlığa tepki vereceklerini düşünüyoruz. Eğer vermezlerse federasyonla nikah tazelediklerini düşüneceğiz. Umuyorum ve inanıyorum derbide kazanan Beşiktaş'ımız olacaktır. Saygılarımla."

"Protestolarımızı biz başka türlü yapacağız. Bu federasyon artık orada durduğu her dakika bizden bu tepkiyi görecek. Ceyhun Bey istifa etmiş. Keşke orada olduğunda ağırlığını koyup bir şey yapabilseydi. Bu konuda duruşunu gösterdi. Teşekkür ediyorum. Bu adaletsizliği yapan federasyon başkanın çatısı altından bir an önce ayrılsınlar."

"2-3 haftadır buna benzer fikirler ortaya atılıyor. Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor. Hocamız için iyi hakem önemli. Ben de aynı fikirdeyim. Şu geldiğimiz ve içinde olduğumuz kaos ortamında böyle bir derbiyi yönetecek bir alternatif yoktu.

"Futbol federasyonu İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir. Yasin Kol için söyleyeceğimi söyledim. Böyle bir maçı yönetecek tecrübede değil, hiç kimseye karşı böyle önyargılı olmak istemem. Her hareketinin takipçisi olacağız. Bir ekip oluşturduk, maçta sadece hakemleri ve rakibi izleyecek. Ne olup bittiğini de anında bize bildirecek. Maç sonu değil, maç devam ederken de tepkimizi göstereceğiz. Anında gerekirse sosyal medyadan bildireceğiz. Bu maç için gerekli bir ekibi topladık, diğer maçlarda da bunu yapabiliriz."

"Bize uyan hadiseler değil sahadan çekilmek. Bu takım her zamankinden farklı bir mücadele koyacak ve bu maçı da kazanacak. Herkes rahat olsun. Biz bu maçı kazanacağız. Gelsinler stadyuma taraftarımız maç bitene kadar tüm gücüyle desteklemeye devam etsinler. Teşekkür ediyorum."