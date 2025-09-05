Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, avukat Murat Metin Hakkı’nın mahkemeye elleri kelepçeli şekilde getirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, yargının uygulamalarındaki çifte standarda dikkat çekti. Özersay açıklamasında, “Bu memleketin eski başbakanını, Sibel hanımı ve çok sayıda muteber doktoru sanki kaçma ihtimalleri varmış gibi ‘mevzuat böyle’ diyerek elleri kelepçeli şekilde basına göstere göstere mahkemeye getirdiniz. Sonra kalkıp bir parti kadın kolu başkanını sabahın köründe basından gizleyerek mahkemeye çıkarıp kıyak çektiniz. Şimdi de kendi rızasıyla ülkeye gelen ve kaçmaya çalışmadığı, hiçbir direnç göstermediği aşikar olan bir avukata aynı muameleyi yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Yaşananların yargıya ve adalet duygusuna zarar verdiğini vurgulayan Özersay, “Devlete ve kurumların güvencesinde olması gereken adalete zarar veriyorsunuz, üstelik de ayıp ediyorsunuz” dedi.