Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, aynı işi yapan ancak göreve başlama tarihleri farklı olan kamu çalışanlarına farklı maaş uygulaması yapılmasını “kabul edilemez” olarak niteledi.

Mındıkoğlu, “Bu insanlar yıllardır bir tecritin içerisindedir. 2010 yılından itibaren maaşlarda yapılan kesintiler sonrası, kamu görevlileri adeta karın tokluğuna çalışmaya mecbur bırakılmıştır” dedi.

Geçmişte birçok hükümetin bu konuda sözler verdiğini ancak somut adım atılmadığını kaydeden Mındıkoğlu, eğitim için binlerce lira harcayan aileler ve gençlerin, aldıkları maaşlarla bu yatırımın karşılığını alamadığını belirtti.

“Bir kişi, 15-20 yıl boyunca eğitimine yaptığı masrafı, kamuda aldığı maaşla telafi edemiyorsa burada ciddi bir sosyal adaletsizlik var demektir” diyen Mındıkoğlu, “Bu sorun artık ertelenemez. Hükümet, ivedilikle adım atmalı, kamu çalışanlarına uygulanan adaletsiz maaş politikasına son vermelidir” çağrısı yaptı.