Partiden verilen bilgiye göre, bu sabah saat 06.00’da Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki belediye tesislerinde toplanan işçilerle sohbet eden Erhürman ve Harmancı, ekim ayında yapılacak seçime işaret ederek, kritik bir dönemden geçildiğini söyledi.

-Erhürman: “5 sene daha bu şekilde devam etmeyi kaldıramayız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, buluşmada yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza, yüzümüzün kızarmayacağı bir memleket bırakalım” ifadelerine yer verdi.

Son derece kritik bir seçime gidileceğinin söyleyen Erhürman, son 5 yılda Cumhurbaşkanlığı makamında yapılması gereken hemen hemen hiçbir şeyin yapılmadığını savundu.

Geçmiş Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde “Cumhurbaşkanlığı” yapıldığını savunan Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının dünyayla ilişleri kuruldu. Son 5 yıla baktığımızda diğer cumhurbaşkanlarından farklı olarak sıfır müzakeresiz dönem geçti. Tek kapı dahi açılamadı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemde Kıbrıs Türk halkının gittikçe uluslararası toplumdan soyutlanmaya başladığını savunan Erhürman, şöyle devam etti:

“Nüfus kontrolsüz şekilde artmaya devam ediyor. 5 senede cumhurbaşkanının hangi fonksiyonu yerine geldi diye baktığımızda hiçbir şey görmüyoruz. Cumhurbaşkanlığı dışarıya açılan tek penceredir. 5 sene daha bu şekilde devam etmeyi kaldıramayız. Nereden nereye geldiğimiz belli.”

-“Harmancı: “İnsanları bölmeyen, ayırmayan bir yönetime ihtiyaç var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, ekim ayında hem ada için, hem de Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir seçime gidileceğini belirtti.

“5 yıldır kendi varlığımızı hissetmekten uzaklaştık” diyen Harmancı, Cumhurbaşkanlığında hem uluslararası toplumla konuşabilecek, hem de hakları savunabilecek bir lidere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mehmet Harmancı, şunları da kaydetti:

“Uzun zaman bizleri bölmeye çalıştılar ama biz bu seçimi çok kritik gördük. Bizim için önemli olan ufak rekabetler değil, bu toplumun geleceğidir. Bu yolda Tufan hocamıza tam destek veriyoruz. Ekim’de yeni bir sayfayı birlikte açacağız ve bu sayfayı birlikte yazacağız. İnsanları bölmeyen, ayırmayan bir yönetime ihtiyaç var. Bizler bu yolda elimizden ne gelirse destek olacağız.”