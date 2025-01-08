Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 2024'ün Aralık ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Aralık ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 567 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Açlık sınırı ağustosta 27 bin 402 TL'ye yükseldikten sonra eylül ayında 27 bin 144 TL'ye, ekim ayında ise 27 bin 82 TL'ye gerilemişti. Kasım ayında ise 27 bin 254 TL'ye çıkmıştı.

Ülkede Aralık 2024 enflasyonu aylık bazda yüzde 1.10, yıllık bazda yüzde 53.29 olmuştu.

AÇLIK SINIRI, ASGARİ ÜCRETİN 7 BİN 613 TL ÜSTÜNDE

1 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olan yılın üçüncü asgari ücreti yüzde 19.19'luk artışla net 35 bin 180 TL'ye yükseltilmişti.

Açlık sınırı, asgari ücretin 7 bin 613 TL üstünde bulunuyor.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 237,10 TL, aylık 7 bin 113 TL, yetişkin bir erkek için günlük 247,81 TL, aylık 7 bin 434,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 261 TL, aylık 7 bin 830 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 173 TL, aylık 5 bin 190 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 918,91 TL, aylık 27 bin 567 TL oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.