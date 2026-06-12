2026 Dünya Kupası başladı. Açılış maçında, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi görkemli bir açılış töreni yapıldı.

Karşılaşmada 2 gol, 3 kırmızı kart çıktı.

Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, 9. dakikada Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle maçı 2-0 kazandı. Güney Afrika'da Sithole ve Zwane, Meksika'da Montes kırmızı kart gördü.

Meksika bu maçla puanını 3 yaptı. Güney Afrika ise turnuvaya puansız başladı.

A Grubu'nda ev sahibi Meksika bir sonraki maçı 19 Haziran'da Güney Kore ile yapacak.

Güney Afrika ise 18 Haziran'da Çekya ile kozlarını paylaşacak.